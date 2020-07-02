Галичина остается в лидерах. Минздрав показал статистику заражений Covid-19 на 2 июля
По состоянию на 9:00 четверга, 2 июля, в Украине зафиксировано 889 новых случаев коронавируса Covid-19. За всё время наблюдения выявлено 45 887 лабораторно подтвержденных случаев инфекции, из них 1 185 летальных. При этом 20 053 пациентов выздоровели.
Всего проведено 677 254 тестирования методом ПЦР. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
Данные по областям:
Львовская область - 5 730 (+152) случаев;
г. Киев - 5242 случая (+104);
Черновицкая область- 4 894 (+44) случая;
Ровенская область - 3 877 (+93) случаев;
Закарпатская область - 3 046 (+85) случаев;
Киевская область - 2655 (2610) случаев;
Волынская область - 2 508 (+81) случаев;
Ивано-Франковская область - 2 489 (+141) случаев;
Харьковская область - 2 207 (+38) случаев;
Тернопольская область - 1 958 (+28) случаев;
Винницкая область - 1 895 (+19) случаев;
Одесская область - 1 736 (1712) случаев;
Житомирская область - 1 421 (+13) случай;
Днепропетровская область - 1 095 (+5) случаев;
Хмельницкая область - 808 (+3) случаев;
Кировоградская область - 650 (+3) случаев;
Черкасская область - 645 (+0) случаев;
Запорожская область - 576 (+4) случаев;
Донецкая область - 562 (+78) случая;
Черниговская область - 547 (538) случаев;
Николаевская область - 447 (+0) случаев;
Полтавская область - 320 (+1) случаев;
Сумская область - 302 (+5) случая;
Херсонская область - 194 (+3) случая;
Луганская область - 83 (+3) случая;
Данные приведены без учета неподконтрольных АР Крым, части Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 02 июля 2020 года в Центр поступило 1 239 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 91 172 сообщения о подозрении на COVID-19.
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