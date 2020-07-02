По состоянию на 9:00 четверга, 2 июля, в Украине зафиксировано 889 новых случаев коронавируса Covid-19. За всё время наблюдения выявлено 45 887 лабораторно подтвержденных случаев инфекции, из них 1 185 летальных. При этом 20 053 пациентов выздоровели.

Всего проведено 677 254 тестирования методом ПЦР. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Данные по областям:

Львовская область - 5 730 (+152) случаев;

г. Киев - 5242 случая (+104);

Черновицкая область- 4 894 (+44) случая;

Ровенская область - 3 877 (+93) случаев;

Закарпатская область - 3 046 (+85) случаев;

Киевская область - 2655 (2610) случаев;

Волынская область - 2 508 (+81) случаев;

Ивано-Франковская область - 2 489 (+141) случаев;

Харьковская область - 2 207 (+38) случаев;

Тернопольская область - 1 958 (+28) случаев;

Винницкая область - 1 895 (+19) случаев;

Одесская область - 1 736 (1712) случаев;

Житомирская область - 1 421 (+13) случай;



Днепропетровская область - 1 095 (+5) случаев;

Хмельницкая область - 808 (+3) случаев;



Кировоградская область - 650 (+3) случаев;

Черкасская область - 645 (+0) случаев;



Запорожская область - 576 (+4) случаев;

Донецкая область - 562 (+78) случая;

Черниговская область - 547 (538) случаев;



Николаевская область - 447 (+0) случаев;



Полтавская область - 320 (+1) случаев;

Сумская область - 302 (+5) случая;

Херсонская область - 194 (+3) случая;



Луганская область - 83 (+3) случая;





Данные приведены без учета неподконтрольных АР Крым, части Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 02 июля 2020 года в Центр поступило 1 239 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 91 172 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщала "Страна", в Ровенской детской областной больнице зарегистрировали вспышку коронавируса у медицинских работников. Контактные лица находятся на самоизоляции.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает штрафовать за просрочку кредитов во время карантина.