В ходе заседания профильного Комитета Рады в среду, 1 июля, восемь народных депутатов от "Слуги народа" проголосовали за решение рекомендовать парламенту принять доработанный скандальный законопроект "О медиа". Среди них - бывшие сценаристы, организаторы свадеб и аттракционов, учительница младших классов.

Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Так, Томиленко напомнил, что во время заседания Комитета в среду, 1 июля, народные депутаты от большинства проигнорировали протесты журналистских организаций, национальных и региональных СМИ, блогеров, которые призвали отклонить законопроект из-за рисков для свободы слова. В Национальном союзе журналистов Украины возмущены, что аргументы сотен профессиональных журналистов не только не были учтены, а вообще не стали предметом дискуссии для нардепов от фракции "Слуга народа".

"Профильный" парламентский комитет должен демонстрировать уважение к медиа-отрасли, заниматься защитой информационного пространства и поддержкой украинских медиа. А информационная политика в "Слуге народа" сводится к усилению медиа-регулирования и ревизии законов о правах журналистов и СМИ. Убежден, что десятки лет профессионального журналистского стажа подписантов протестных заявлений и их огромная аудитория не должны так грубо игнорироваться депутатами", - заявил Сергей Томиленко.

В НСЖУ объясняют безразличное отношение к свободе слова и правам журналистов большинства нардепов, которые поддержали "доработанный" проект закона "О медиа", тем, что их опыт до избрания в парламент был мало причастен к деятельности профессиональных СМИ.

В частности, "за" на Комитете гуманитарной и информационной политики голосовали (деятельность до избрания):

Организатор праздников (свадеб, крестин, корпоративов) и участник "Лиги смеха" (Андрей Боблях, мажоритарщик из Полтавы)

Предприниматель, который занимается аттракционами и имеет веревочные парки в Киеве (Дмитрий Налетов, мажоритарщик из Полтавы)

Сценарист "Квартал 95" (Александр Кабанов)

Сценарист и основатель кинокомпании "Прайм Стори Пикчерз" (Павел Сушко)

Учительница младших классов и директор лагеря отдыха КП "Дорремстрой" (Татьяна Рябуха, мажоритарница из Сум)

Безработная общественная активистка и блогер (Елизавета Богуцкая)

Также "за" проголосовало руководство Комитета, которое имеет большой опыт работы со СМИ, - председатель Комитета Никита Потураев и заместитель председателя Евгения Кравчук.

А "против" законопроекта "О медиа" проголосовали представители "Батькивщины" (Александр Абдуллин), "За будущее" (Ирина Констанкевич) и "ОПЗЖ" (Юрий Павленко, Александр Качный, Ренат Кузьмин). Еще один представитель фракции "Слуга народа" - Гео Лерос - воздержался от поддержки резонансного законопроекта, который широко критикуется журналистами.

Напомним, "Оппоплатформа" потребовала от власти снять с рассмотрения скандальный закон "О медиа".

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась, как переписали закон о медиа.