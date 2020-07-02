В Швейцарии обязали путешественников, возвращающихся домой из регионов с высоким риском заражения Covid-19, пройти десятидневный карантин.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Ален Берсет, передает агентство Reuters.

В Федеральном управлении здравоохранения Швейцарии будут вести и обновлять список стран, путешественники из которых должны самостоятельно изолироваться в течение 10 дней, начиная с понедельника. Берсет привел Швецию в качестве примера страны, которая в настоящее время может попасть в этот список.

Случаи коронавируса в Швейцарии быстро увеличивались с середины июня, достигнув двухмесячного максимума в 137 новых зарегистрированных случаев в среду, 2 июля, по сравнению со средними 10-20 ежедневными случаями в конце мая.

Правительство объясняет рост распространения вируса отчасти тем, что инфицированные лица въезжали в страну с момента открытия границ с соседними странами в прошлом месяце.

Как сообщала "Страна", США скупили почти весь трехмесячный запас препарата ремдесивир от осложнений коронавируса в мире. Эксперты в области здравоохранения встревожены односторонними действиями США и их возможными последствиями.

Напомним карту распространения коронавируса по областям Украины на 1 июля.