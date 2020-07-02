Вчера вечером, 1 июля, в Витовском районе Николаевской области, вспыхнул пожар на мусорной свалке. Спасатели ликвидируют очаги возгорания площадью 1 000 квадратных метров до сих пор.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в области, в четверг, 2 июля.

Отмечается, что сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов ООО "Мильча" в селе Мешково-Погорелово спасатели получили 1 июля в 16:59. Через два часа огонь был локализован на площади 1 000 кв. м. Ликвидация пожара продолжается, так как почти по всему периметру есть тлеющие очаги.

В ГСЧС добавили, что пожары на этом объекте "имеют систематический характер, предприятие самоустранилось от выполнения прямых обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности на объекте, а с наступлением засушливой погоды пожары являются более вероятными".

"Жители ближайшего населенного пункта возмущены, ведь на собственных дворах люди не могут нормально дышать из-за удушливого едкого дыма", - говорится в сообщении.

Пожар на мусорной свалке в Николаевской области. Видео и фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Ранее мы показывали фото пострадавших от пожара участков зоны отчуждения. Пожарные и ученые организовали четырехдневную экспедицию по территориям Киевской области, которые пострадали от пожаров, чтобы проанализировать ущерб и выяснить причину возгорания.