Предлагаем читателям гороскоп на воскресенье, 5 июля, для каждого знака Зодиака. День полной Луны будет происходить в созвездии Козерога и закрывать коридор затмений, который открылся еще 5 июня. Период может напомнить о хронических заболеваниях и душевных ранах. Будет наблюдаться импульсивность в общении и повышенная тревожность, тяга к злоупотреблению алкоголем и негативному мышлению. Зато сегодня лучший день для сбора лечебных трав.

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Овен (21.03 - 20.04)

Это лунное затмение окажет влияние на положение в обществе, социальный статус и карьерные амбиции Овнов. Вы разрешите все вопросы, которые касаются вашей репутации. Результаты, которые вы получите, могут проявиться в новой должности или работе. У некоторых представителей знака произойдет смена социального статуса. Например, кто-то станет отцом, кто-то мужем, а кто-то студентом.

Телец (21.04 - 20.05)

Луна окажет влияние на вопросы, связанные с обучением или путешествиями. Это может быть сдача экзаменов или получение документа об образовании. Вы будете успешны среди людей, которые живут в других городах и странах. Возможно, сегодня вы получите информацию, которая прояснит ситуацию с запланированной поездкой.

Близнецы (21.05 - 21.06)

День может принести внутреннюю трансформацию и переоценку ценностей. Возможно, вы что-то осознаете для себя или пересмотрите свои взгляды на ту или иную ситуацию. В целом обстоятельства изменят не только ваше поведение, но и подходы к разрешению проблем. Кроме того, лунное затмение может оказать влияние на денежную сферу. Но речь идет не о зарплате, а о деньгах от инвесторов и деловых партнеров.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодняшнее лунное затмение будет оказывать влияние на сферу ваших партнерских отношений. Это может быть партнер по работе или по семейной жизни. В деловом сотрудничестве вы получите заслуженные результаты вашей совместной работы за последний год, в личной жизни - многое прояснится во взаимоотношениях (вы захотите поставить точку на этом этапе либо у вас появятся новые совместные интересы).

Лев (23.07 - 23.08)

Для Львов затмение Луны обернется вопросами рутинных дел и здоровья. Возможно, вы сможете подвести итоги своей личной жизни или окончить курс лечения. Это затмение принесет выздоровление тем представителям знака, которые последний год себя неважно чувствовали. Вы поймете, как вам дальше действовать для того, чтобы удержать полученный результат (возможно, вы худели или нарастили мышцы).

Дева (24.08 - 23.09)

Для Дев это лунное затмение повлияет на взаимоотношения с детьми. Вы реализуете ваши творческие проекты и сможете приятно провести досуг в окружении юных дарований. Также могут произойти и определенные изменения в жизни ваших кровинушек - прояснятся вопросы, связанные с воспитанием или устройством семьи. Для вас ожидается серьезный разговор с близким человеком, когда захочется перевести отношения на другой уровень.

Весы (24.09 - 23.10)

Лунное затмение окажет влияние на взаимоотношения с близкими, вопросы недвижимости, ремонта или переезда. Это может быть купля-продажа жилья или автомобиля, аренда новой квартиры, завершение длительного строительства или благоустройства. День будет связан с семейными делами и бытовыми вопросами. Возможно, произойдут значимые события, которые увеличат численность семьи.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов разрешатся вопросы с людьми, с которыми вы сталкиваетесь в своей повседневной жизни. Могут проясниться взаимоотношения с братьями и сестрами, друзьями или другими родственниками, коллегами, соседями (либо эти отношения получат развитие либо прекратятся). Некоторые представители знака повысят свою квалификацию и запишутся на курсы самообразования. Луна также окажет влияние на поездки на небольшое расстояние.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы могут на себе ощутить смену жизненного этапа, когда перед вами откроются новые пути и возможности. Лунное затмение окажет влияние на сферу финансов - возможно, вы закроете кредит, вам оплатят работу, которую вы выполняли ранее, вернут долг, повысят зарплату или предложат лучшее место работы. А может быть, вы будете пересматривать свои внезапно урезанные доходы и оформлять сделки купли-продажи имущества.

Козерог (22.12 - 20.01)

Для представителей знака Козерог Луна окажет влияние непосредственно на вашу личность, внешность и характер, поскольку процесс затмения будет происходить в вашем знаке Зодиака. Вы пересмотрите личные цели и пути их достижения. Возможно, вы захотите что-то поменять в своем имидже (прическу, стиль, гардероб), укрепить здоровье, избавиться от вредных привычек. В целом, ваше отношение к людям может измениться.

Водолей (21.01 - 20.02)

Лунное затмение будет связано с тайной жизнью Водолеев, которая так или иначе скоро раскроется. Это может быть деятельность, которую вы не афишируете. Возможно, у вас появится скрытое увлечение или роман. Кто-то бросит все усилия на реализацию одиночного проекта. Отдельным представителям знака поступит предложение о работе вдали от дома.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Для представителей знака Рыбы лунное затмение принесет результаты, связанные с друзьями или коллегами, с которыми вы разделяете общие интересы. Возможно, добившись цели, вы прекратите общение с единомышленником или, наоборот, дадите развитие вашим взаимоотношениям. Звезды указывают на смену круга общения. Это могут быть как новые люди, так и старые друзья и знакомые.