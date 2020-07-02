Верхняя палата Когресса США отклонила попытку сенатора-республиканца Рэнда Пола включить предложение американского президента Дональда Трампа о выводе американских войск из Афганистана в законопроект об оборонной политике.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", в четверг, 2 июля.

Как отмечается, 60 сенаторов выступили против предлагаемой поправки, а 33 - поддержали ее. Поправка предусматривала вывод войск из Афганистана в течение одного года и выплату военным премии в размере 2 500 тысячи долларов. "Наша поправка окончательно и бесповоротно положит конец войне в Афганистане", - заявлял Пол.

В то же время республиканец Джеймс Инхоф призвал сенаторов проголосовать за отмену поправки, заявив, что она не является "лучшим способом" положить конец военным действиям в Афганистане. "Поправка предписывает вывод войск из Афганистана на основе календаря, а не на основании выполнения условий", - сказал Инхоф.

Напомним, в феврале текущего года администрация Трампа подписала соглашение с талибами, согласно которому к середине июля американские войска сократят свое присутствие до 8 600 человек. Это случится при условии, если движение "Талибан" будет соблюдать соглашение.

Но в конце июня газета The New York Times опубликовала статью, о том, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на военнослужащих из США в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Как сообщается, члены Палаты представителей Конгресса США Джейсон Кроу и Лиз Чейни заявили, что собираются предложить новую поправку. Она потребует от администрации предоставить Конгрессу информацию о любой программе вознаграждений афганским боевикам и участии в ней России.

Напомним, в начале марта Трамп уже заявлял, что Афганистан должен сам о себе позаботиться после вывода американских войск. В соответствии с подписанным 29 февраля в столице Катара соглашением, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, почему США уходят из Афганистана и захватит ли теперь там власть Талибан.