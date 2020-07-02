В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 104 новых случаев инфицирования Covid-19. Об этом говорится в Telegram-канале мэра Виталий Кличко. Ранее стали известны данные по Украине.

В частности, инфекцию выявили у 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет; 40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет; трех девочек от 3 месяцев до 9 лет и 4 мальчиков от 10 месяцев до 15 лет.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 18, Днепровском, Голосеевском и Святошинском районах - по 15. В столичные больницы госпитализированы 26 больных. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

На сегодня в столице уже 5 242 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. Всего коронавирус преодолели 1 642 жителя Киева.

Как сообщала "Страна", в США распространяется вирус "кроличьей Эболы", убивающий тысячи животных. Вирус распространяется через кровь, кал и мочу. Он крайне опасен, так как зараженные животные умирают в 90% случаев.

Напомним, что коронавирус Covid-19 распространялся в Италии еще до того, как он был обнаружен в Китае.