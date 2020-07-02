Экс-президент Украины Петр Порошенко, назвал открытые против него дела инициативой Офиса президента, которую якобы воплощает в жизнь лично Андрей Смирнов, заместитель главы ОП Андрея Ермака.

Об этом Петр Порошенко заявил в интервью для ток-шоу "Соромно".

"Это попытка Офиса президента или лично президента Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым (юрист Андрей Портнов, по заявлению которого открыто большинство уголовных дел против Порошенко - Ред.). Это прямые указания из Офиса президента, конкретно господина Смирнова, который как адвокат господина Ефремова очень дружен с Портновым. Он использует указанный сценарий, чтобы преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента", - заявил Петр Порошенко.

В частности, по мнению Порошенко, Зеленский пытается судом над ним отвлечь внимание от проблем, с которыми столкнулось государство.

Сам Андрей Смирнов так прокомментировал "Стране" обвинения со стороны Петра Порошенко.

"К счастью, модель принятия политических решений, способов и форм давления на правоохранителей Администрацией Петра Алексеевича не была заимствована Офисом президента Украины. Более того, вряд ли кто-то вообще сможет соревноваться со старой моделью. Члены команды Петра Алексеевича, до сих пор считающего себя президентом страны, подают не корректную информацию. Я говорю о тех людях, которые в период его каденции регулярно появлялись в заголовках СМИ как смотрящие за судами, а сейчас скрываются от вопросов антикоррупционных правоохранительных органов и мигрируют между Израилем и Югом Франции, отчаянно пытаясь продолжать влиять на политику в Украине (речь идет, судя по всему, об экс-нардепе Александре Грановском, которого называли "смотрящим" за судами и правоохранительными органами времен Порошенко - Ред.). Я не специалист по выраженным фобиям, поэтому выражаю глубокое сочувствие и разделяю озабоченность", - заявил нам Смирнов.

Ранее "Страна" сообщала, что заседание суда по Порошенко перенесли на 8 июля.

Так же мы публиковали материал "Один день Петра Алексеевича. Как суд и прокуроры "отмазали" Порошенко от меры пресечения по делу Семочко.