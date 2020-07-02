В четверг, 2 июля, в Верховной Раде продолжат рассматривать поправки к законопроекту об игорном бизнесе. Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная пресс-службой парламента Украины.

Так же нардепы могут рассмотреть законопроект о безопасности и качестве донорской крови и ее компонентов. В повторном первом чтении планируется рассмотреть проект закона относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земли.

На повестке дня и проекты законов о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением распространения коронавирусной болезни, о меценатской деятельности в сфере спорта и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства.

Как сообщала "Страна", Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает штрафовать за просрочку кредитов во время карантина.

Напомним, что в комитете Рады рекомендовали принять постановление о переделе районов в Украине.