В Мексике произошла страшная трагедия. Здесь боевики убили 24 человека, находившихся в реабилитационном центре наркоманов в городе Ирапуато (штат Гуанахуато). По данным полиции, еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Правда, подвергшееся атаке учреждение официально не было зарегистрировано. Об этом сообщает Reuters.

Генпрокурор штата Гуанахуато Карлос Замаррипа сообщил, что назначил специальную группу для расследования массового убийства. Произошедшее он назвал "трусливым преступным деянием", в то время как губернатор Диего Синхью призвал к совместным усилиям федеральных и местных властей по борьбе с насилием.

Это нападение стало одним из самых страшных массовых убийств с тех пор, как президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступил в должность 19 месяцев назад, пообещав снизить уровень насилия. Но убийства достигли нового рекорда в прошлом году и продолжают расти в 2020 году.

Гуанахуато, как крупный автомобильный центр, стал одним из главных очагов криминального насилия в Мексике, разоренного войной между местной бандой Санта-Роса-де-Лима и могущественным картелем нового поколения Халиско. Согласно федеральным данным, с начала года по май в Гуанахуато зарегистрировано 1 405 убийств - больше, чем в любом другом штате.

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