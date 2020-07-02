В четверг, 2 июля, в Украине пройдет внешнее независимое оценивание (ВНО) по физике. Для его прохождения зарегистрировались 28 110 абитуриентов, для которых откроют 1 926 аудиторий в 114 пунктах тестирования.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

"Допуск участников в пункты тестирования начнется в 09:50 и продлится до 10:50. Обращаем внимание, что в приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участник/участница ВНО должны прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска", - говорится в сообщении.

В случае, если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к ВНО.

Также в Центре напомнили, что вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

Оригинала сертификата внешнего независимого оценивания;



Паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате;



Приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

"В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія" абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО", - отметили в УЦОКО.

Напомним, что вчера, 1 июля, в Украине сдавали ВНО по украинскому языку и литературе. Для его прохождения было зарегистрировано 369 562 человека.

Также мы писали, что в Украине хотят снизить порог сдачи ВНО из-за коронавируса. Так, в 2020 году порог для сдачи экзаменов уже был уменьшен для пробного тестирования. В прошлом году он составлял 21 балл, а в текущем году на пробном оценивании - 19.