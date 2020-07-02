По состоянию на утро четверга, 2 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 45 887 человек. Днем ранее, 1 июля, зараженных Covid-19 было 44 998 человек. За сутки болезнь подтвердилась еще у 889 граждан.

Об этом сообщает официальный сайт СНБО.

В Украине уже 1 185 летальных случаев с начала эпидемии (+12 за сутки), 20 053 пациента выздоровели (+505 за сутки).

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН призвали немедленно прекратить все войны в мире из-за коронавируса.

Так же мы рассказывали, что ученые выяснили, что у европейских детей коронавирус чаще проходит в легкой форме.

Кроме этого, мы информировали, что США скупили почти весь трехмесячный запас препарата ремдесивир от коронавируса в мире.