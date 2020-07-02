В американском городе Ричмонд, ( расположен в штате Вирджиния), демонтировали статую генерала конфедератов Томаса Джексона, известного также под прозвищем "Каменная стена". Это случилось после того, как мэр города Левар Стоуни отдал распоряжение о сносе всех памятников героям Конфедерации, установленных в городе.

Об этом сообщает РИА Новости, в четверг, 2 июля в своем Телеграм-канале.

Конную статую Джексона, установленную еще в 1919 году, с постамента снесли рабочие при помощи кранов. После этого они погрузили ее в грузовик и уехали.

Ранее мы писали, что в США участники антирасистских демонстраций расправились с несколькими памятниками первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. В нескольких городах статуи были осквернены либо вовсе снесены. Протестующие отрубили голову Колумбу в Бостоне, утопили памятник в озере в Ричмонде (Вирджиния), облили статую красной краской в Майами и сбросили изваяние с постамента в Сент-Поле (Миннесота).

Кроме этого мы сообщали, что в США вандалы разрушили несколько памятников лидерам конфедератов. В том же Ричмонде ранее снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсону Дэвису. А в Портсмуте вандалы обезглавили четыре статуи у Монумента Конфедерации.