Вчера, 1 июля, глава НБУ Яков Смолий заявил, что подаст в отставку из-за непрекращающегося политического давления на него и работу регулятора.

И хотя пока его отставка не принята, в Раде уже начали рассматривать кандидатуры возможных преемников.

Так, заместитель главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос" - Ред.), считает, что новым главой НБУ может стать глава правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Как уточнил спикер "Голоса" Ярема Дух, Ярослав Железняк допускает рассмотрение кандидатуры Шевченко в случае принятия отставки нынешнего главы НБУ Якова Смолия.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова заявила, что "рынки переварят" заявление об отставке главы НБУ Якова Смолия из-за политического давления и "вернутся на круги своя".

Напомним, "Страна" уже сообщала, что в НБУ попросили президента и Кабмин не давить на них после отставки Смолия.