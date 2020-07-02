Франция отреагировала на просьбу Украины дать официальную оценку визиту французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в аннексированный Крым.

Посольство Франции выступило с заявлением, в котором назвало эту инициативу частной, и подтвердило неизменность позиции Парижа в поддержке территориальной целостности Украины.

Это заявление размещено в официальном Twitter диппредставительства.

"Посольство Франции желает подчеркнуть, что это сугубо личная инициатива некоторых членов Европарламента, и напоминает по этому поводу позицию властей Франции, которые не признают незаконную аннексию Крыма со стороны Российской Федерации в 2014 году. Эта позиция неизменна", - заявили в посольстве.

Ранее "Страна" сообщала, что Франция пригласила украинских экспертов на расшифровку "черных ящиков" сбитого Ираном лайнера МАУ.