Вчера, 1 июля, игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко стал самым настоящим героем дня 32 тура чемпионата Англии по футболу. Украинский легионер "Вест Хэм Юнайтед" забил великолепный гол в ворота "Челси" на последней минуте матча и тем самым принес победу своей команде - 3:2.

Официальная пресс-служба "молотобойцев" не поскупилась на лестные эпитеты для Андрея Ярмоленко после игры, назвав его действия в концовке матча отличными, а удар превосходным.

Причем Андрей Ярмоленко вышел на поле на 76 минуте матча, когда cчет был ничейным 2:2 - и игроки "Челси" устроили самый настоящий штурм ворот хозяев поля.

Однако концовка матча осталась за "Вест Хэмом". Андрей Ярмоленко получил отличную передачу от Антонио, ворвался в штрафную, ушел от защитника и сместившись влево, точно пробил в правый от кипера угол. Так счет стал окончательным - 3:2. "Вест Хэм" одержал очень важную и нужную для себя победу.

Видео: West Ham United FC

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