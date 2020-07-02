Со вчерашнего дня, 1 июля, официальная Варшава возобновила авиасообщение с нашей страной и объявила о том, что те украинцы, которые прибывают в Польшу по воздуху освобождены от обязательного 14-дневного карантина.

Об этом заявили в Пограничной службе соседней страны, как передает Польское радио.

Что же касается сухопутных маршрутов, то после отмены ограничений на внутренних границах ЕС (в полночь с 12 на 13 июня - Ред.), так же нет санитарного контроля и обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу с Запада. Однако, на внешней границе ЕС и в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требования по карантину.

Так, на границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польшу все еще ограничен. Границу можно пересечь только в некоторых пунктах: с Украины - в Дорогуске (с украинской стороны - Ягодин), Корчевой (с украинской стороны - Краковец), Гребенном (с украинской стороны - Рава-Русская) и Медыке (с украинской стороны - Шегини).

Кроме украинцев, от прохождения двухнедельного карантина так же освобождены авиапассажиры из Черногории, Грузии, Японии, Канады, Республики Албания и Республики Корея.

Ранее "Страна" сообщала, что Польша разрешит въезжать в страну иностранным ученикам и студентам.