После того, как Тегеран пообещал передать "черные ящики" сбитого лайнера МАУ во Францию, официальный Париж пригласил к их расшифровке и украинских специалистов. Это приглашение поступило вчера, 1 июля.

Об этом заместитель главы МИД Украины Евгений Енин сообщил в Facebook.

"Украина получила от Франции приглашение направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РS752, которые (согласно предварительным обещаниям Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля с. г.

Задача Украины - обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752. Это приблизит всех нас к установлению справедливости и выплате достойных компенсаций семьям погибших", - написал Евгений Енин.

Ранее "Страна" сообщала, что в Иране сообщили, когда во Франции начнут расшифровывать "черные ящики" пассажирского лайнера МАУ.