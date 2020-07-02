В Минздраве опубликовали карту заболеваемости коронавирусом по областям Украины по состоянию на второе июля. За последние сутки заразилось еще 889 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1895 (1250 выздоровели)

Волынская область - 2508 (744 выздоровели)

Днепропетровская область - 1095 (935 выздоровели)

Донецкая область - 562 (167 выздоровели)

Житомирская область - 1421 (849 выздоровели)

Закарпатская область - 3046 (975 выздоровели)

Запорожская область - 576 (442 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 2489 (1108 выздоровели)

Киев - 5242 (1642 выздоровели)

Киевская область - 2655 (1398 выздоровели)

Кировоградская область - 650 (551 выздоровел)

Луганская область - 83 (59 выздоровели)

Львовская область - 5730 (856 выздоровели)

Николаевская область - 447 (288 выздоровели)

Одесская область - 1736 (761 выздоровел)

Полтавская область - 320 (273 выздоровели)

Ровенская область - 3877 (1875 выздоровели)

Сумская область - 302 (237 выздоровели)

Тернопольская область - 1958 (1177 выздоровели)

Харьковская область - 2207 (1137 выздоровели)

Херсонская область - 194 (179 выздоровели)

Хмельницкая область - 808 (558 выздоровели)

Черкасская область - 645 (477 выздоровели)

Черновицкая область - 4894 (1970 выздоровели)

Черниговская область - 547 (145 выздоровели).

"Подтверждено 45 887 случаев COVID-19, из них 20 053 выздоровели, 1 185 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 889 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 02.07 составляет 24 650 человек. Сейчас госпитализированы 4 485 человек, из них 98 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 12 234 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 401 пациент", - указано в сообщении.

Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 677 257, методом ИФА - 228 357.

Напомним, в Вооруженных силах Украины уже второй день подряд фиксируют 9 новых случаев заражения военнослужащих коронавирусом.

Как сообщала "Страна", прокуратура Киевской области объявила подозрение руководителю учреждения, которое занималось поставками медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Мужчину подозревают в присвоении государственных средств на сумму 10,5 миллионов гривен.