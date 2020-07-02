Организация объединенных наций призвала все стороны конфликта принять скоординированные и реалистичные меры для возобновления нормальной работы пропускных пунктов на линии разграничения на Донбассе.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявила координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани на онлайн-конференции, посвященной предоставлению Японией Украине $4,2 млн помощи.

"Мы должны думать о людях и должны делать все, чтобы избегать ночных очередей на пунктах и скоплений во время активизации боевых действий на линии фронта. Кроме того, что люди рискуют жизнью в таких условиях, такая процедура пересечения является особенно опасной в условиях пандемии, поскольку невозможно обеспечить социальную дистанцию, санитарно-гигиенические средства или индивидуальную защиту", - сказала Лубрани.

Она добавила, что рада определенным гуманитарным ослаблениям со стороны правительства Украины. По ее мнению, они дали возможность людям при неотложной необходимости пересекать линию разграничения.

"Кризис, связанный с пандемией Covid-19 и ограничения для прекращения распространения вируса углубили и без того трудное положение уязвимых категорий населения, пострадавшего от конфликта. Закрытие линии разграничения 21 марта оставило, по крайней мере, 300 тысяч человек пожилого возраста без пенсий, более 160 тысяч людей не смогли воспользоваться наличными деньгами, тысячи семей были разделены и не могли получить жизненно важные услуги", - отметила она.

Координатор системы ООН указала, что пока Украина и весь мир переживают кризис, вызванный пандемией Covid-19, конфликт в восточных областях продолжается и не выходит из фазы обострения, подвергая уязвимые категории населения еще большей опасности.

Как писала "Страна", с 28 июня "ДНР" закрыла пункты пропуска на линии разграничения с Украиной.

Мы разбирались, почему так произошло.