На заседании правительство Украины одобрило протокольное решение, которым поручило с 1 июля до 30 сентября усилить проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. За выполнение поручения ответственны Министерство финансов, Государственная фискальная служба, Министерство инфраструктуры и Укртрансбезопасность.

Об этом сообщает Правительственный портал.

О результатах работы ведомства и службы должны доложить Кабинету министров до 31 октября.

Решение прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сохранение дорог от преждевременного разрушения грузовиками - не менее важная задача, чем их непосредственное строительство, которую поставил перед нами президент. Инспекторы Укртрансбезопасности работают круглосуточно, чтобы обеспечить действенный габаритно-весовой контроль. Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов ", - отметил Криклий.

Кроме этого, для проведения эффективного габаритно-весового контроля Министерству инфраструктуры поручено обеспечить установку дорожных знаков для ограничения движения чрезмерно загруженных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.

Как писала "Страна", неделю назад Владимир Зеленский зашел в закрытый чат дальнобойщиков и обозвал их засранцами за езду с перегрузом.

Мы также приводили реакцию дальнобойщиков на это послание.