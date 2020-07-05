В Украине ужесточат проверки товарно-транспортных накладных по автоперевозке грузов
На заседании правительство Украины одобрило протокольное решение, которым поручило с 1 июля до 30 сентября усилить проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. За выполнение поручения ответственны Министерство финансов, Государственная фискальная служба, Министерство инфраструктуры и Укртрансбезопасность.
Об этом сообщает Правительственный портал.
О результатах работы ведомства и службы должны доложить Кабинету министров до 31 октября.
Решение прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Сохранение дорог от преждевременного разрушения грузовиками - не менее важная задача, чем их непосредственное строительство, которую поставил перед нами президент. Инспекторы Укртрансбезопасности работают круглосуточно, чтобы обеспечить действенный габаритно-весовой контроль. Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов ", - отметил Криклий.
Кроме этого, для проведения эффективного габаритно-весового контроля Министерству инфраструктуры поручено обеспечить установку дорожных знаков для ограничения движения чрезмерно загруженных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.
Как писала "Страна", неделю назад Владимир Зеленский зашел в закрытый чат дальнобойщиков и обозвал их засранцами за езду с перегрузом.
Мы также приводили реакцию дальнобойщиков на это послание.