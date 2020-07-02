Власти Шацкого района Волынской области решили до конца карантина закрыть развлекательные заведения и тематические парки, а также запретить проведение музыкальных мероприятий после 22:00 на Шацких озерах.

Об этом сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

"С целью обеспечения соблюдения карантинных мероприятий и предотвращению распространения на территории района инфекционного заболевания принято решение: усилить государственный надзор (контроль) за соблюдением санитарного законодательства, а также соблюдением режима работы развлекательных заведений на территории района; запретить деятельность развлекательных аттракционов и тематических парков на период карантина", - указано в сообщении.

Также поручено обеспечить госнадзор за продовольственными и непродовольственными магазинами, рынками, заведениями общепита, развлекательными заведениями, обсудить необходимость соблюдания карантина предпринимателями и их подчиненными, которые работают на озерах Свитязь и Песочное, а также на ближайших пляжах и запретить любые мероприятия с музыкой после 22:00.

Напомним, в Киеве с первого июля из-за растущей динамики заболеваемости коронавирусом ужесточили карантинные ограничения.

Как сообщала "Страна", карантин в Украине заходит на второй круг. 27 июня Зеленский созвал экстренное селекторное совещание с участием представителей Кабмина, правоохранительных органов и местных властей.