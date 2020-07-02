По итогам обработки 90% протоколов голосования за поправки в Конституцию РФ, процент голосов "за" составляет 77,93%. Таким образом, изменения поддержаны россиянами.

Об этом сообщает ТАСС.

"Порядка 77,93% проголосовавших поддержали поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании, следует из данных Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 90% протоколов", - указано в сообщении.

Против проголосовали 21,27%.

Основным нововведением среди более 200 поправок в Конституцию России является "обнуление" сроков президентства Владимира Путина, который таким образом, получает возможность баллотироваться на пост президента еще два раза.

Ранее "Страна" подробно описывала, как в России проходит голосование за поправки в Конституцию, какие именно поправки предлагаются и что это значит для Украины.