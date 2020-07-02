Смолий: отставка или шантаж?

Главная новость дня появилась под вечер: сайт Нацбанка опубликовал заявление о том, что его глава Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления и невозможности полноценно выполнять свои служебные обязанности.

Эта "невозможность" вчера, видимо, уже была продемонстрирована тем, что гривна на межбанке просела по отношению к доллару на 14 копеек. Сегодня, скорее всего, она просядет еще сильнее, поскольку подобные заявления председателя Нацбанка без последствий не остаются. А вот станет ли последствием этого заявления увольнение?

Конечно, Владимир Зеленский давно хотел уволить Смолия. И причины для этого были серьезные: от ненужного укрепления нацвалюты в 2019-м до последовавшего в феврале-марте резкого отката на прежние позиции, едва не превратившегося в обвал курса.

Плюс к тому полный провал по возрождению кредитования. Украина - одна из немногих стран мира, где бизнесу и людям невозможно вообще взять банковский кредит. Точнее можно, но под драконовские проценты, для погашения которых нужно торговать как минимум наркотиками. Поэтому кроме потребительского краткосрочного кредитования на не очень большие суммы, все остальные виды займов украинцам практически не доступны.

Но есть большие сомнения в том, что глава НБУ действительно хочет уйти. Тот, кто хочет уйти, просто пишет заявление и уходит. А тот, кто заявляет о политическом давлении, скорее ищет защиту от этого давления. И, вполне возможно, играет на опережение, чтобы как раз не дать президенту поставить вопрос о руководстве Нацбанка в парламенте.

Заявление Смолия сейчас всполошит всех: и МВФ, и Мировой банк, и посольства "Большой семерки", и представительство ЕС. И вот тогда уже Зеленскому придется выбирать не между Смолием и своим кандидатом, а между своим кандидатом и деньгами от западных доноров. И не факт, что он сделает тот выбор, который хочет.

Хотя, как показывает пример отставки Гончарука и Рябошапки, иногда президент действительно может делать то, что хочет и то, что должен.

Посмотрим как будет на этот раз.

Коронавирус: имитация карантина

Со вчерашнего дня карантин в Украине окончательно превратился в иллюзию. Вчера произошло сразу три события, продемонстрировавших, что никакого реального ужесточения мер борьбы с коронавирусом больше не будет.

Во-первых, Евросоюз открыл границы для первых 15 стран, и Украины среди них не оказалось. Причина – слишком высокие показатели заболеваемости. И вот тут-то стало ясно, что Советский Союз никуда не делся из мозгов даже того поколения, которое при нем успело разве что в детсад сходить: заболеваемость в Украине в срочном порядке снизилась.

Понятно, что вот так вдруг число заболевших с 900-1000 до 700 снизиться не могло. Просто уменьшилось количество взятых тестов – и соответственно пошла вниз заболеваемость. Причем очевидно, что по всей стране это произошло явно с подачи власти – для Евросоюза надо выглядеть пристойно. Если к середине июля Брюссель вдруг объявит, что для открытия границ для иностранцев нужно, чтобы в стране вообще не было эпидемии, в Украине перестанут тестировать, а тяжелых больных запишут в гриппозники. Обычное очковтирательство по-советски.

Второе событие вчерашнего дня – открытие границ главных "украинских" курортов – Турции и Египта. Причем ситуация с коронавирусом в Египте далека от нормальной, но египтянам надо зарабатывать.

Наконец, третье событие вчерашнего дня – это насмешившее всех "ужесточение" карантина в Киеве: теперь бары, рестораны, кафе и вроде бы даже ночные клубы будут работать только до 22:00.

Логики такого решения не понял вообще никто. Ведь очевидно, что в кафе и барах час пик – это как раз с 20:00 до 22:00, после этого народу становится меньше, соответственно риск близких контактов и заражения снижается. Конечно, исключением являются ночные клубы, но по ним ситуация непонятна: если им разрешили работать всю ночь, то логики вообще нет, а если ограничили до 22:00, то проще закрыть, потому что это будут уже не ночные клубы.

Поэтому "ужесточение" карантина получилось ровно таким, как его и задумали: все заметили, но реального эффекта никакого. И такие "меры" нас еще неоднократно будут ждать в ближайшие месяцы.

Порошенко снова остался без меры пресечения

Ситуация с уголовным преследованием экс-президента Порошенко уже тоже напоминает нынешний этап борьбы с коронавирусом: и в том, и в другом случае речь идет не о процессе, а об имитации. Вчера эта имитация "преследования" происходила сначала в Госбюро расследований, а потом в суде, где Петру Алексеевичу во второй раз попытались избрать меру пресечения. И снова неудачно.

Чтобы дальше не позориться, власти проще уже просто спрятать дело Семочко под сукно. Хотя в нем действительно есть состав преступления, но, похоже, у Владимира Зеленского и генпрокурора Венедиктовой нет никакой решимости идти в этом вопросе до конца. И это чувствует вся судебно-правоохранительная вертикаль.

Поэтому Печерский суд вчера просто взял и перенес рассмотрение вопроса о мере пресечения для Петра Алексеевича еще на неделю. В расчете на то, что за это время власть уже определится, чего она хочет.

А пока Порошенко получил очередную порцию пиара. Особого эффекта это уже не дает, поскольку экс-президент с рейтингом 16% уже почти достиг потолка своего электорального роста. Но позволяет хотя бы свой электорат держать в тонусе. Чего о стремительно тающем электорате Зеленского не скажешь.

По заветам Гройсмана: Кабмин повышает минималку

Главная новость со вчерашнего заседания Кабмина – принципиальное решение поднять минимальную заработную плату с 1 сентября до 5000 гривен, с 1 января 2021 года – до 6000, с 1 июля следующего года – до 6500.

От представителей правительства вчера прозвучали пафосные фразы и о борьбе с бедностью, и о стимулировании экономики. Однако в реальности такие планы означают, что попытки креатива у нынешней власти закончились, и они стали просто копировать то, что худо-бедно работало у предшественников.

Еще не забылось, что настоящими изобретателями идеи опережающего повышения минималки были Владимир Гройсман и его винницкая команда. Это они совершили "прорыв", благодаря которому нищенская минимальная зарплата времен Арсения Яценюка (1378 грн на момент его увольнения) за три года превратилась в 4173 гривны. Вот только ни стимулирования экономики, ни борьбы с бедностью в этом не было.

Что действительно произошло – это рост номинальной средней заработной платы за счет повышения нижней планки и некоторое оживление потребительского рынка. Однако на этом позитивы исчерпывались, поскольку реальные задачи были совсем другими.

В первую очередь повышение "минималки" – это повышение налогов. Во вторую очередь – это уменьшение выплат по субсидиям. Причем в обоих случаях государство выигрывает (поскольку получает двойную выгоду, при этом беря на себя только часть расходов по повышению минимальных зарплат), а проигрывает бизнес, который вынужден даже по минимальной ставке платить больше.

Впрочем, бизнес нашел выход: именно с 2017 года (когда произошло первое существенное повышение минималки) увеличилось количество тех, кто работает "неполный день" или вообще без официального трудоустройства. То есть эта норма фактически привела к уменьшению количества тех, кто имеет право на пенсию. Соответственно, государство опять в выигрыше – но не те, кто в 60 лет ничего не получит.

Так что опережающее повышение минималки – решение отнюдь не однозначное. Однако нынешняя власть, похоже, уже сдала в архив свои недавние планы по стимулированию промышленности. И теперь у нее остались только рецепты Гройсмана.

Путину одобрили пятый срок

В России вчера начали подводить итоги состоявшегося накануне голосования по изменениям в Конституцию, главное из которых – возможность для Владимира Путина пойти на пятый президентский срок. Как и ожидалось, результат референдума оказался положительным – более 75% проголосовавших новый вариант основного закона поддержали.

А потому можно подводить итоги того, что произошло. Хотя, в общем-то, не произошло ничего экстраординарного – такого, что может сказаться на жизни россиян (и уж тем более украинцев) в ближайшие месяцы. Изменения российской Конституции рассчитаны на длительную перспективу и имеют две прикладных цели: во-первых, обеспечить Путину управляемость страной на ближайшие четыре года, во-вторых, заложить систему сдержек и противовесов на период "после Путина".

Сам пятый срок для нынешнего президента не так важен – важно то, что все его подчиненные будут держать в голове эту возможность и не начнут рассматривать хозяина Кремля как "хромую утку".

А воспользуется Путин этой возможностью или нет – будет как раз зависеть от того, окажется ли успешной закладываемая в Конституцию система взаимоотношений в российской власти.

Не исключено, что это не последний вариант Конституции, который мы увидим до 2024 года: если вдруг появится более эффективная модель, то нынешнюю могут и списать.

Собственно, ближайшие годы будут посвящены тому, чтобы найти способ передачи власти, при котором сама власть не ослабнет. То есть избежать того, чего ждут многие противники России в Украине и на Западе.