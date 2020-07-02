Офис президента выдал довольно туманное заявление относительно ситуации с Нацбанке, не упомянув о факте отставки главы НБУ Якова Смолия.

Комментарий появился в Facebook ОП.

В основном в сообщении идет оппонирование заявлениям о политическом давлении на НБУ.

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, о чем неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", - сказано в заявлении.

Дальше говорится о необходимости для НБУ совместно с правительством продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик. То есть, судя по всему, Зеленский примет отставку.

"Подчеркиваем, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, что может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", - резюмировали в Офисе.

Напомним, Яков Смолий подал в отставку вечером 1 июля.

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