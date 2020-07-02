Иерусалим и Вашингтон скоординируют решение о том, где и когда Израиль распространит свои законы на Западный берег реки Иордан. Вероятно, аннексия территорий состоится на следующей неделе.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник, близкий к переговорщикам сторон.

"Нетаньяху продолжает переговоры с американцами и провел сегодня обсуждение с главой Совета национальной безопасности и руководителями безопасности в рамках дискуссий по этому вопросу. В ближайшие дни будут проведены дополнительные обсуждения", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Специальный посланник США по международным переговорам Ави Берковиц и Скотт Лейт из Совета национальной безопасности ООН вернулись в Вашингтон после встреч с Нетаньяху, заместителем премьер-министра Бенни Ганцем и министром иностранных дел Габи Ашкенази.

Ожидается, что Берковиц представит свои выводы из поездки Джареду Кушнеру, старшему советнику президента США Дональда Трампа, который затем обдумает и представит ситуацию президенту.

Трамп, который в последние месяцы не принимал непосредственного участия в вопросах мира на Ближнем Востоке, примет окончательное решение по этому вопросу скорее всего на следующей неделе.

Как писала "Страна", Израиль начал подготовку к аннексии палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в июне.

Накануне этого, в мае, Нетаньяху заявил, что пришло время Израилю установить свой суверенитет на землях Палестины.