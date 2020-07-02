Со второго июля в Черновцах разрешили пользоваться общественным транспортом без спецпропусков с десяти утра до десяти часов вечера.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Черновцов.

"На период работы транспорта в режиме специальных перевозок при наличии свободных сидячих мест в Черновцах со 2 июля разрешен с 10.00 часов до 22.00 часов проезд другим категориям граждан при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина", - указано в сообщении.

Отмечается, что транспортом можно будет воспользоваться только в маске, в количестве пассажиров не более, чем есть мест, а также без явных признаков ОРВИ.

"В салон транспортного средства граждан будут пускать только при наличии защитной маски и без признаков ОРВИ. Перевозка пассажиров в условиях карантина осуществляется в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на транспортное средство", - добавил представитель Горсовета.

Также отменяется статья расходов бюджета по бесплатной развозке врачей от дома к месту работы и обратно. Однако при предъявлении удостоверения врачи могут бесплатно пользоваться городским электротранспортом. Сейчас рассматривается вопрос возобновление внутреннего железнодорожного сообщения по области при условии соблюдения карантинных норм.

Напомним, по состоянию на среду, 1 июля, Киев и еще 11 регионов Украины не соответствуют критериям Минздрава для ослабления коронавирусного карантина.

Как сообщала "Страна", Житомирская объединенная территориальная громада (ОТГ) ослабила карантин с 1 июля. В частности, возобновят работу ТРЦ, фитнес-залы и гостиницы.