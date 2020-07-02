В среду венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air открыла вторую в Украине базу. Первая функционирует в Киеве, а сейчас появилась еще одна в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Уже в этом месяце компания будет выполнять пять новых рейсов из Западной Украины в европейские города:

в Биллунн (Дания);

Таллинн (Эстония);

Лиссабон (Португалия);

Гамбург (Германия);

Щецин (Польша).

Wizz Air также расширяет маршрутную сеть, открывая рейсы из Харькова в Таллин и Берлин.

Открытие новой базы принесет Львову более 100 миллионов долларов инвестиций в 2020 году и создаст более 30 рабочих мест. Кроме того, украинцам стали ближе известные европейские направления: сейчас Wizz Air предлагает перелеты по 71 маршруту в 13 стран из пяти украинских аэропортов.

"Сегодня имеем двойной праздник: открытие авиакомпанией WizzAir пяти новых маршрутов и базирования самолета AirbusA320. В течение трех лет авиакомпания WizzAir является лидером в открытии новых европейских направлений и по количеству перевезенных пассажиров из Львова", - отметила Татьяна Романовская, генеральный директор аэропорта "Львов".

Wizz Air начала свою деятельность в Украине в 2008 году и с тех пор перевезла более 11 млн пассажиров.

Между тем, как писала "Страна", авиакомпания Air France сократит более 7 500 сотрудников из-за коронавирусного кризиса.

Мы также сообщали, что с возобновлением полетов в аэропорту "Киев" 250 украинцев не пустили на рейсы.

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