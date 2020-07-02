Европейские исследователи во главе с Марком Тебрюгге проверили больных коронавирусом детей в 82 больницах 25 стран Старого света и обнаружили, что европейские дети чаще переносят коронавирус в легкой форме, чем китайские.

Об этом сообщает The Lancet Child & Adolescent Health.

Так, тяжелая форма коронавируса у европейских детей проходит всего в 8% случаев, именно столько детей нуждалось в продолжительной и интенсивной терапии. Всего исследование проводили среди 582 детей в Европе.

Отмечается, что среди опрашиваемых были дети от полгода до 12 лет, в более половине случаев они заразились от одного из собственных родителей. Госпитализация потребовалась 363 детям (62 процента), еще 219 детей находились на самоизоляции. 13 малышей нуждались в кислородной поддержке, 31 ребенку давали воздух с повышенным давлением. 25 пришлось провести искусственную вентиляцию легких, а одному назначили экстракорпоральную мембранную оксигенацию. В среднем все дети из нуждавшихся находились на обеспечении аппаратов ИВЛ около семи дней.

При этом мальчики-груднички до месяца чаще хуже переносили коронавирус, чем девочки того же возраста. Чаще всего все опрошенные испытывали лихорадку (65%), инфекцию верхних (50%) и нижних (25%) дыхательных путей. 22% детей пережили поражение желудочно-кишечного тракта, а 40% всех детей испытывали те же проблемы, однако без поражения легких. Бессимптомно коронавирус протекал всего у 16% опрошенных.

Напомним, лхорадку, диарею и рвоту назвали главными симптомами коронавируса у детей. Проблемы с легкими у детей появляются реже. Китайский исследователь Че Чжан исследовал детей с коронавирусом в разных больницах и обнаружил, что у 76% из них проявлялась лихорадка, среди взрослых - 44%. Еще 62% детей имеют сильный кашель, по 12% - диарею и рвоту.

Как сообщала "Страна", в середине июня в Украине за сутки коронавирусом заразились 50 детей и 48 медиков.