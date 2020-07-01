В реке Десёнка, которая является одним из каналов Днепра, местные жители заметили труп мужчины и вызвали спасателей, которые быстро выловили тело.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.

"1 июля, в 5:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от граждан о том, что на поверхности воды реки Десёнка, у залива Домань, что в Деснянском районе столицы, находится тело человека", - указано в сообщении.

Выехавшие по месту находки водолазные отряды нашли труп всего в четырех метрах от берега, поднимать его даже не пришлось - тело плавало на поверхности. Сейчас полиция пытается установить личность утопленника, а также причину и обстоятельства его смерти.

Напомним, столичные спасатели достали из реки Днепр тело мужчины. Тело утопленника находилось на расстоянии двух метров от берега. Спасатели с помощью подручных средств достали утопленника и передали его правоохранительным органам. Причины трагедии устанавливает полиция.

Как сообщала "Страна", спасатели достали тело мужчины из Русановской протоки в Киеве. На расстоянии пяти метров от берега на поверхности воды было обнаружено тело утопленника мужского пола. Утопленника с помощью надувной лодки доставили на берег и передали сотрудникам полиции.