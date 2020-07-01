Благодаря камерам статистика нарушений значительно улучшилась. Фото: vecherniy.kharkov.ua

В Министерстве внутренних дел рассказали о результатах первого месяца работы системы автофотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Статистика нарушений резко пошла вниз.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

По словам Шевченко, число превышений скорости движения упало вчетверо (на 77%). До начала работы системы было 57 880 превышений в сутки, а стало 13 325.

Нарушители уплатили уже 31 миллион гривен штрафов.

"Но главное не штрафы, а профилактика нарушений. Сегодня, 1 июля, водители уже сбрасывают скорость вчетверо чаще, чем 1 июня. А значит, есть шанс в конце года уменьшить количество погибших на дорогах, которых в прошлом было 3 454", - написал Шевченко.

Скриншот из Facebook Артема ШевченкоСтатистика нарушений ПДД

Как писала "Страна", система автоматической фиксации нарушений на дорогах за первые восемь минут работы выявила 262 случая превышения скорости.

Мы также рассказывали, что в первый день видеофиксации нарушений был установлен рекорд превышения скорости - 208 км/ч.

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