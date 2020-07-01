Водитель автомобиля Ford не справился с управлением на повороте через пешеходную зебру и сбил мать с коляской, которая держала ребенка на руках.

Об этом сообщает группа "Киев оперативный" в Facebook.

ДТП произошло на улице Европейской в городе Вишневом. Женщина с двухлетним ребенком на руках переходила дорогу по пешеходному переходу, но не проверила, пропускает ли ее водитель авто. В свою очередь, мужчина по какой-то причине не заметил мать с коляской и наехал на нее, протащив пару метров по асфальту.

Прохожие сразу сбежались к месту аварии и вызвали потерпевшим скорую помощь. Отмечается ,что они находятся в шоковом состоянии, однако их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция расследует детали инцидента.

Под Киевом произошло ДТП с коляской. Водитель сбил мать с ребенком и протянул их по асфальту. Видео: Facebook / "Киев оперативный"

Напомним, в городе Энергодар, который находится Запорожской области, пьяный водитель на зебре сбил детскую коляску. От удара ребенок вылетел из коляски и пролетел несколько метров. Малыша госпитализировали, а пьяного водителя задержали.

Как сообщала "Страна", водитель автомобиля ВАЗ, который сбил коляску с пятимесячным ребенком в Харькове, объяснил, почему выехал на тротуар. Он сказал, что перестраивался с одного ряда в другой. Был дождь, асфальт мокрый. Водитель не справился с управлением.