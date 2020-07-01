В США учительнице из Флориды предъявили обвинение в оральном сексе с 15-летним подростком, который пришел на выпускной своей сестры. Преступление произошло в одной из школ города Лейкленд.

Об этом сообщает издание New York Post.

49-летняя учительница средней школы Лесли Бушарт рассказала следователям, что на церемонии в Лейкленде она, находясь в пьяном состоянии, отвела в сторону одного из учеников, чтобы покурить с ним марихуану.

По ее словам, алкоголь настолько сильно ударил ей в голову, что она не смогла зажечь сигарету, поэтому вместо курения решила заняться с 15-летним мальчиком оральным сексом.

Педагог с 29-летним стажем призналась полиции, что часто делает это, когда напивается.

Вскоре после секса с подростком Бушарт разболтала о приключении другим гостям, а те доложили матери мальчика. Родительница, как выразилась полиция, "не слишком обрадовалась такому стечению обстоятельств".

Бушарт ушла с мероприятия, но вскоре связался с мамой мальчика в Facebook Messenger, чтобы попытаться оправдать свое поведение состоянием опьянения.

25 июня учительницу арестовали и обвинили в непристойном поведении. В полиции считают, что она должна сесть в тюрьму. А школа уже готовит ее увольнение.

Ранее "Страна" рассказывала об американской учительнице, которая хотела через суд добиться права на секс с учениками, потому что это конституционное право людей.

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