В Киевской области задержали главу социально-психологического отделения тюрьмы, который требовал от заключенного взятку в размере восьми тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киевской области.

"Чиновник ГУ "Белоцерковская исправительная колония" № 35 задержан на взятке. Задержан начальник отделения социально-психологической службы отдела социально-воспитательной и психологической работы государственного учреждения по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды", - указано в сообщении.

Так, начальник отделения социально-воспитательной и психологической работы учреждения, используя свое служебное положение, требовал от заключенного 8 тысяч гривен взятки за не ухудшение условий отбывания наказания одного из осужденных и передачу заключенным трех мобильных телефонов.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, мужчине может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, командир взвода связи одной из воинских частей Житомирского гарнизона попался на взятке в 10 000 гривен. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщала "Страна", украинец, которому отказали во въезде в Латвию из-за закрытых внешних границ Евросоюза, попытался предложить местным пограничникам взятку. Теперь он вынужден будет провести два месяца в тюрьме.