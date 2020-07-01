Правление Национального банка Украины обратилось с заявлением в связи с отставкой председателя Якова Смолия.

Заявление опубликовано в Facebook-аккаунте Нацбанка.

В нем члены правления отметили, что уважают решение Смолия об уходе с поста и "разделяют его предостережения относительно систематического политического давления".

В правлении считают своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка.

"Правление призывает президента, правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и Законом Украины "О Национальном банке Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, Яков Смолий неожиданно написал заявление об увольнении 1 июля.

Он опередил Верховную Раду, которая готовила отставку его и всего правления НБУ осенью.