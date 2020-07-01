Вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий неожиданно подал в отставку.

Должность главы НБУ одна из ключевых в государстве. А потому, естественно, его смена будет иметь серьезные последствия. Как политические, так и экономические - для курса гривны.

Почему ушел Смолий, хочет ли он уйти на самом деле или же это шантаж и что будет с курсом, анализирует "Страна".

Почему Смолий заявил об отставке

Источники "Страны" в НБУ уверяют, что главный банкир действительно решил уйти, столкнувшись с очень серьезным накатом со стороны самых разных групп.

Смолий относится к команде экс-главы НБУ Гонтаревой. Таже его поддерживал Запад и его группа влияния внутри Украины (так называемые "соросята").

С ними враждовал олигарх Игорь Коломойский. Кроме того, у Зеленского также были не против поменять старые кадры во главе НБУ, которые достались в наследство от Порошенко.

С недавних пор в Верховной Раде началась активная подготовка к отставке Смолия, о чем подробно писала "Страна".

Непосредственным же сигналом к уходу Смолия, как говорят источники "Страны" в НБУ, стала история с его зампредами.

Смолий лоббировал продление контракта своего зама Олега Чурия, который истекает 10 июля, но Совет НБУ эту идею зарубил. Да к тому же раскритиковал правление Смолия, сказав, что в Украине не стимулируется кредитование. Плюс Смолию сказали, что не продлят контракты и по остальным его зампредам.

Это и навело главу НБУ на мысль, что скоро его обложат со всех сторон, а потому лучше уйти сейчас.

"Тем более, что сам по себе Смолий не боец и не готов к войне. Его специально и поставила на эту должность Валерия Гонтарева, чтобы был такой глава НБУ, который ни на что не влияет. А ключевую роль там играла зампред Екатерина Рожкова", - сказали "Стране" в Нацбанке.

Наши источники выдвигают две версии поступка Смолия.

По одной из них, он ушёл по договорённости с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком в обмен на гарантии неприкосновенности. При этом не поставил в известность своё окружение в лице Рожковой и прочих. Теперь они тоже пойдут на выход. И ныне пребывают в легком шоке.

По второй версии, его уход - это демарш, призванный показать нарастающее недовольство "соросят" Зеленским. И, соответственно, послать сигнал МВФ, что ситуация очень плохая и кредиты больше давать не надо. Задача-максимум такого хода - напугать Зеленского так, чтобы тот отказался подписывать заявление об отставке Смолия. Но так как это очень маловероятно, то задача-минимум - побудить Запад жестко надавить на Зе, чтобы он не трогал других "соросят", а вместо Смолия поставил такого же кадра.

Если же президент эти пожелания не услышит, то "соросята" и их западные кураторы активно подключатся к нынешней волне раскачивания ситуации в Украине.

Что будет с курсом гривны

Также "Страна" поговорила с банкирами о том, как отставка главы НБУ скажется на курсе гривни.

"Заявление об отставке Смолия наверняка скажется на валютном рынке и на курсе гривни уже завтра. В лучшем случае экспортеры просто сделают ставку на рост курса доллара и свернут активные продажи валюты, чтобы она подорожала. Напряженка на торгах продлится пару-тройку дней, и межбанк не уйдет дальше 27,0-27,10 грн/$. В худшем мы увидим настоящий демарш со стороны иностранцев, которые выйдут массово скупать доллар и поднимут его курс, мотивируя это политической нестабильностью в Нацбанке. А НБУ устроит саботаж – то есть не поддержит гривню продажами валюты из своих резервов. Вот тогда мы увидим более затяжную нестабильность на валютном рынке", - рассказал "Стране" зампредседателя правления одного из банков.

"Большинство верит в то, что это настоящая отставка Смолия и что президент Зеленский подпишет его заявление об уходе. Однако не исключаются, что это политические торги. То есть Смолию не дали продлить контракт его заместителю по валютному рынку Олегу Чурию на новый срок, и он встал в позу. Не чтобы уволиться, а чтобы его уговаривали остаться и шантажом оставить своих людей. В этом случае завтра полетят призывы "соросят" прекратить политическое давление на Нацбанк, а иностранные держатели ОВГЗ начнут валить курс гривны, доказывая деньгами, что они против перестановок в НБУ. В этом случае будет затяжная дестабилизация валютного рынка, и возможно, движение к 27,5 грн/$ и даже выше", - допустил директор казначейства крупного банка.

Кто вместо Смолия?

Если президент примет отставку главы НБУ, а Рада ее утвердит, то встанет вопрос о назначении нового председателя.

"Страна" ранее уже описывала основных претендентов.

1. Роман Жуковский. Начинал карьеру в "Укрсоцбанке", после чего долгое время трудился на госслужбе (от Минэкономики до Администрации президента), а после занял место заместителя исполнительного директора от Украины в Мировом банке. В марте назывался претендентом на пост министра экономики, но, как говорят, отказался. Считается грамотным специалистом-технократом, который не примыкает к какой-либо группе влияния.

2. Кирилл Шевченко. Председатель правления "Укргазбанка". Говорят, что у него неплохие связи в Офисе президента. Ими, в том числе, объясняют назначения в госбанки двух его зампредов по "Укргазбанку": Евгений Мецгер стал председателем "Укрэксимбанка", а Геннадия Хелемского считают наиболее вероятным новым председателем "Ощадбанка" (может сменить там Андрея Пышного после завершения конкурса). Слабым местом Шевченко считается его работа в "Терра-банке", небольшой структуре, которая была прикрыта НБУ. Его учредителями были экс-министр финансов времен Януковича Колобов и погибший в субботу при странных обстоятельствах нардеп Валерий Давиденко.

3. Богдан Данилишин. Бывший министр экономики во времена правительства Юлии Тимошенко. Сейчас является главой Совета НБУ и жестко критикует Смолия и всю его команду. Именно Данилишин сейчас считается одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы НБУ.

4. Арсений Яценюк. Экс-премьер, лидер партии "Народный фронт" с начала года резко нарастил свою медийную активность. Как уже писала "Страна", ходили слухи, что он претендует на должность главы НБУ. Однако эта идея, мягко говоря, оказалась не очень популярной в народе. И точно не пошла бы на пользу рейтингу Зеленского. Поэтому сейчас слухи уже почти утихли. Тем более что Яценюк и его окружение, как говорят банкиры, продвигают новую кандидатуру на пост главы НБУ. А именно - Елену Щербакову.

5. Елена Щербакова. Член Совета НБУ и советник председателя "Ощадбанка", близкого соратника Яценюка Андрея Пышного. Она сразу после института пришла работать в Национальный банк и протрудилась в нем более 20 лет с перерывом: на два года уходила на пост заместителя председателя правления банка "Финансы и Кредит", но вернулась в НБУ, где дослужилась до директора генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка и члена правления. Была вынуждена уйти из НБУ в 2014 году после прихода Гонтаревой. Причем, как говорят, тяжело переживала этот момент.