В Киеве задержали наркодилера, который хранил полкило кокаина с целью сбыта. Находку оценили в примерно 750 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении киевлянина, который незаконно хранил с целью сбыта полкилограмма кокаина. Установлено, что житель Киева в неустановленное время приобрел наркотическое средство - кокаин в особо крупном размере, хранил и перевозил в собственном автомобиле с целью дальнейшего сбыта. Мужчину задержали в ходе спецоперации в мае 2020 года, во время которой из его автомобиля изъяли пакет с кокаином весом 500 г.

При продаже в розницу, на таком количестве наркотика можно заработать до 75 тысяч долларов. Сейчас обвинительный акт направили в суд. В случае доказания вины, дилеру грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Нацполиция раскрыла в Киеве лабораторию по производству метадона, мощности которой позволяли производить около 30 килограмм вещества каждый месяц. Стражи порядка изъяли товара на 2,4 миллиона гривен.

Как сообщала "Страна", дельцы преступного мира активно используют пандемию коронавируса для своих грязных делишек. Так, например, из Восточной Европы в Англию пытались переправить крупную партию кокаина, спрятав наркотики среди медицинских масок.