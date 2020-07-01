В Харькове следователи сообщили о подозрении предпринимателю по факту присвоения денег в особо крупных размерах. Своими действиями мужчина нанес государству ущерб почти на три миллиона гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В ходе досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, было установлено, что бизнесмен заключил договор о закупке товара с коммунальным учреждением здравоохранения. Мужчина изготовил и скрепил своей печатью расходную накладную, согласно которой он передал в учреждению 8 000 фотоальбомов на общую сумму 2 864 000 гривен. Также злоумышленник изготовил договор на хранение альбомов для фотографий, согласно которому он бесплатно хранит товар до конца 2020 года.

2 апреля мужчина передал главному бухгалтеру учреждения упомянутую накладную. Бухгалтер подписала документ, но не проверила фактическое наличие товара, указанного в накладной. В тот же день злоумышленник обратился к главному врачу и дал ему на подпись договор ответственного хранения несуществующих альбомов и акт приема-передачи товара.

13 апреля учреждение здравоохранения на основании платежного поручения провело оплату за несуществующие альбомы на счет предпринимателя.

1 июля злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 191. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Торговля воздухом очень популярна в Украине, особенно в интернете. Ранее "Страна" рассказывала, что аферисты из Киева и Днепра продавали по интернету несуществующие компьютеры и мобильники.

Мы также писали, что суд Киевской области дал срок жулику, который продавал на сайте Olx несуществующие вещи.