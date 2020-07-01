Министр здравоохранения Максим Степанов высказал надежду на то, что в Украине не придется возобновлять карантин из-за усугубления ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 664 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 32 у детей и 44 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 177 человек. Выздоровели за сутки 433 человека, умерли 14 человек. За последние сутки проведено 22 298 тестов, из которых 10 053 методом ПЦР, 12245 методом ИФА", - указано в сообщении.

За сутки больше всего случаев коронавируса подтвердили во Львовской (143) и Закарпатской (72) областях. По словам Степанова, карантин полностью отменят только после нулевого прироста, то есть при отсутствии даже одного заражения в день по всей территории страны. Однако сейчас заболеваемость только растет из-за несерьезного отношения украинцев к опасности.

Также глава ведомства надеется, что страна не повторит сценарий Испании или Италии, так как жесткий карантин придется вернуть. Особенно важным показателем для такого шага является заполненность больничных коек.

Кроме того, он рассказал, что тесты на коронавирус проводят бесплатно, в ином случае нужно обращаться в региональные департаменты здравоохранения или непосредственно на Горячую телефонную линию Минздрава.

Резюмируя нынешнюю ситуацию, Степанов попросил всех украинцев не пренебрегать антисептиками, ношением масок, безопасной дистанцией и мытьем рук. Он подметил, что в среднем коронавирус излечивается за три недели, однако в некоторых случаях может потребоваться до 39 дней.

Напомним, почему в Украине упало число больных коронавирусом. В последние три дня оно снизилось до 600-700 человек в сутки, хотя до этого держалось на уровне более 900 в день.

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