С апреля очень заразный вирус распространился в семи юго-западных штатах США. Вспышка вызвала массовую гибель домашних кроликов и зайцев.

Об этом сообщает издание Business Insider.

В то время как США борются за контроль над эпидемией коронавируса, еще один вирус наносит ущерб популяциям кроликов в стране. Тысячи диких и домашних кроликов умирают от очень заразной хвори, вызванной вирусом геморрагической болезни кроликов (RHDV2).

С апреля Министерство сельского хозяйства США подтвердило случаи заболевания RHDV2 в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Неваде, Юте, Техасе и Нью-Мексико.

Некоторые ветеринары называют недуг "кроличьей Эболой", поскольку вирус так же вызывает поражения органов и тканей кроликов, что приводит к внутреннему кровотечению и смерти. По их словам, часто единственный внешний признак того, что животные заражены, появляется после их смерти, когда из носа вдруг начинает течь кровь.

Вирус распространяется через кровь, кал и мочу. Он крайне опасен, так как зараженные животные умирают в 90% случаев. При этом RHDV2 не несет опасность для людей, кошек и собак, но может сохраняться на поверхностях и одежде в течение трех с половиной месяцев.

Вирус фиксировали среди домашних кроликов в штате Огайо в 2018 году, а затем - в Вашингтоне летом 2019 года и Нью-Йорке в феврале этого года. Во Франции, Австралии и Канаде также регистрировали случаи заражения. Впервые же о такой инфекции стало известно в 1984 году, когда заболели кролики в Китае.

Нынешняя эпидемия вызывает особую тревогу специалистов, поскольку вирус впервые перешел с одомашненных животных на диких кроликов и зайцев. А вакцины от него пока нет.

В прошлом году "Страна" сообщала о массовом море диких птиц и животных под Запорожьем.

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