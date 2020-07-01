В американском Сиэтле полиция начала зачистку митингующих в "Автономной зоне Капитолийского холма".

Соответствующее видео опубликовал RT в Телеграм-канале.

Как видно на записи, колонна правоохранителей с оружием и палками вытесняет с улиц протестующих. Тех, кто оказывает сопротивление полиция задерживает.

Полицейские ранее предупредили протестующих о разгоне. Соответствующее распоряжение дала мэр Дженни Дуркан. Людей попросили покинуть территорию в течение восьми минут, после чего пообещали задерживать. По последним данным, опубликованным в Twitter-аккаунте полиции, арестованы более 30 человек.

Напомним, несколько кварталов в центре Сиэтла были заняты протестующими, объявившими эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма". При этом под властью активистов оказалось здание городской администрации. Лидер "Автономной зоны Капитолийского холма" Дэвид Льюис рассказал, что протестующие не хотели отделиться от США. Цель демонстрации, по его словам, — "положить конец полицейской жестокости".

С конца мая во многих городах по всем США и в других странах проходят акции протеста против полицейского произвола после того, как в Миннеаполисе при задержании был убит чернокожий охранник Джордж Флойд. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.