Украинцам рассказали, как правильно подготовиться к сну, чтобы он был здоровым и приносил много сил.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

"Регулярное недосыпание увеличивает риск появления диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения, нарушений иммунной системы и психического здоровья. Кроме внешних проявлений (серое лицо, синяки под глазами), недосыпание вызывает общую вялость, замедление реакции, ухудшает способность принимать решения", - указано в сообщении.

Поэтому врачи назвали три главные составляющие качественного сна:

продолжительность - должна быть достаточной, чтобы организм успел отдохнуть и подготовиться к следующему дню;

непрерывность - периоды сна должны непрерывно переходить один в один;

глубина - сон должен быть достаточно глубоким, чтобы восстанавливать жизненные силы.

Кроме того, необходимо сформировать привычку ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные. Если организм требует дневной сон, он не должен превышать 45 минут. Перед сном лучше отказаться от курения и алкоголя, а также от газированных напитков, кофе и шоколада за шесть часов до сна. За час следует отказаться от всех цифровых приборов: тем более нельзя смотреть телевизор, сидеть за компьютером и читать в постели.

За четыре часа до отдыха также следует отказаться от тяжелой, острой, сладкой пищи и физических нагрузок.

Кроме того, постельное и нижнее белье, подушки, матрас, должны быть максимально удобными, как и температура в спальне. Постарайтесь избавиться и от шумов, которые могут прервать сон.

"Здоровый сон - это залог качественного и длительного жизни. Взрослые должны спать не менее семи часов в сутки, но у каждого потребность сна индивидуальная и в основном обусловлена ​​генетическими факторами", - указано в сообщении.

В Минздраве охарактеризовали здоровый сон и его признаки. Видео: Facebook / ЦОЗ

Напомним, сон оказывает положительное влияние на обучаемость и укрепление памяти как у детей, так и у взрослых. Однако новое исследование Университета штата Аризона (США), показывает, что дремота не действует на всех одинаково.

Как сообщала "Страна", исследователи из Медицинского университета Тайбэя выяснили, что у киви имеются свойства, позволяющие человеку быстрее погружаться в сон.