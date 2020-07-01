Сразу более 350 слонов погибли от пока неизвестных причин в Северной Ботсване. По словам местных жителей, около 70% смертей животных произошли возле водопоя.

Об этом сообщает The Guardian.

Впервые серию смертей животных зарегистрировали в дельте Окаванго в начале мая. К концу месяца насчитывалось уже 169 умерших особей. А к середине июня их число увеличилось более чем вдвое. Большинство слонов лежали у водяных лунок.

Директор по охране природы в британской благотворительной организации National Park Rescue Найл Макканн, заявил, что экологи давно не сталкивались с таким массовым вымиранием.

Правительство Ботсваны еще не протестировало образцы умерших тканей животных на предмет ядов или болезнетворных микроорганизмов, поэтому нет информации о том, что именно стало причиной смерти и может ли мор представлять угрозу для здоровья человека.

Основных версий произошедшего всего две: отравление и неизвестный патоген.

Африканские браконьеры часто травят зверей цианидом. Однако туши умерших слонов привлекли много животных-падальщиков, которые не вели себя странно после потребления мяса гигантов. Бивни слонов также не были вырезаны, что обычно в первую очередь делают браконьеры.

Местные жители рассказывают, что некоторые слоны перед смертью ходили кругами, что свидетельствует о неврологическом нарушении.

"Если посмотреть на туши, то заметно, что некоторые слоны упали прямо на морду. Это означает, что они очень быстро умерли. Другие, очевидно, умирали медленнее - как те, которые бродили кругами. Поэтому очень сложно сказать, что за токсин мог на них воздействовать", - сказал Макканн.

Согласно отчетам, умирают слоны всех возрастов и обоих полов. Несколько оставшихся в живых слонов кажутся слабыми и истощенными. Вероятно, в ближайшие недели они тоже погибнут.

Ранее "Страна" сообщала, что в Таиланде погибли шесть слонов, пытаясь спасти из водопада слоненка.

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