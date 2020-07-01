Сегодня глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий написал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Facebook НБУ.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Ранее "Страна" сообщала, что в середине июня Верховная Рада начала готовить отставку всего правления Нацбанка. Ее ожидали осенью, но Смолий опередил события.

Мы также называли причины, по которым правление НБУ намеревались уволить.