В Олимпийских играх 2022 и 2026 годов смогут участвовать игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Эта возможность будет прописана в новом коллективном соглашении между лигой и профсоюзом игроков (NHLPA).

Об этом сообщил журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн, в Твиттере.

По его словам, действующее коллективное соглашение между профсоюзом игроков (NHLPA) и НХЛ истекает после сезона-2021/22. В настоящий момент стороны ведут переговоры по продлению соглашения.

Как известно, игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане, что существенно сказалось на интересе к хоккейному турниру.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, в 2026 году Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.



Напомним, ранее стало известно, что больше половины жителей Токио хотят еще раз перенести или вообще отменить Олимпиаду-2020.

Также мы писали, что в МОК грозят исключить тяжелую атлетику из списка олимпийских видов спорта.