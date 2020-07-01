В аймаке Ховд, что в западной Монголии, обнаружена вспышка бубонной чумы. В связи этим 29 июня в двух сомонах (наименьших административно-территориальных единицах страны) аймака был введен на неопределенный срок карантин.

Об этом сообщает информационно-новостной портал о Центральной Азии CentralAsia.

Согласно данным Национального центра зоонозов Монголии, в больницу были доставлены 27-летний мужчина и девушка (ее возраст не уточняется).

Мужчина, житель сомона Цэцэг в аймаке Ховд, был госпитализирован в воскресенье после того, как съел мясо сурка. Девушка находится в критическом состоянии. Она контактировала с большим числом людей: прямо - более чем с 60, косвенно - более чем с 400.

Бубонная чума - это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя ее не лечить.

Как писала "Страна" в мае прошлого года в Монголии два человека умерли от этого заболевания.

А три года назад на Мадагаскаре заразились легочной чумой более двух тысяч человек.