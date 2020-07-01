США скупили практически все мировые запасы - около 90% - на три месяца препарата ремдесивир, доказавшего свою эффективность против Covid-19. Другим странам не осталось практически ничего.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Эксперты в области здравоохранения встревожены односторонними действиями США и их возможными последствиями. Специалистов беспокоит и то, что таким же образом США будут вести себя в случае появления вакцины.

"Они получили доступ к большей части запасов ремдесивира, поэтому для Европы ничего не осталось", - прокомментировал ситуацию старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.

Ремдесивир производит американская компания Gilead. Первые 140 000 доз, поставленных фирмой для испытаний лекарства по всему миру, были израсходованы. Администрация Трампа закупила более 500 000 доз - это все запасы Gilead за июль и 90% от августовских и сентябрьских.

"Президент Трамп заключил удивительную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому авторизованному терапевтическому средству от Covid-19. Мы хотим, чтобы любой американский пациент, которому нужен ремдесивир, мог получить его", - похвалил действия главы Белого дома министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Ранее "Страна" рассказывала, как работает препарат при лечении коронавирусных больных.

Мы также сообщали, что ремдесивиром лечат и инфицированных украинцев.