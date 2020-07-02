Вчера, 1 июля, в России завершился марафон голосования по поправкам Конституции.

Главная из них - "обнуление" президентских сроков Путина и возможность баллотироваться еще дважды. Анализ ключевых поправок читайте в нашем отдельном материале.

А ниже "Страна" рассказывает, какой выбор сделали россияне и описывает пять главных новшеств кампании, это - голосование в течение целой недели, по Интернету и под открытым небом, публикация экзитполов и результатов задолго до закрытия участков.

А также прогнозируем, как итоги голосования скажутся на Украине.

Итоги голосования по поправкам к Конституции России

После обработки 100% протоколов "за" выступили 77,92 процента россиян, "против" - 21,27. При явке почти 65%.

Это примерно совпадает с процентом голосовавших за Путина в 2018 году - 76,69% избирателей.

В региональном разрезе эта пропорция колебалась по-разному, но почти нигде не падала ниже 60% "за". Единственным протестным регионом оказался Ненецкий автономный округ, где против поправок выступили более половины жителей.

Верхний потолок положительного голосования в основном превышал 80%. Разве что в Чечне, Дагестане и Туве он составил более 90%.

Севастополь дал 84,6% избирателей "за", и "против" - 14,6%. Сходные результаты в Ростовской области, где голосовали многие выходцы из Донбасса, получившие российский паспорт.

Интересно, что чем дальше на север и на восток, тем ниже был уровень поддержки поправок - хотя, повторимся, он в целом высок. Омск, Архангельск, Иркутск, Томск, Магадан, Хабаровск, Камчатка, Новосибирск, Алтай - дали менее 70% голосов "за". Хотя были и исключения - Тюмень проголосовала "за" на 85%, Оренбург - на 73%.

Европейская часть России голосовала более активно за обновление конституции и обнуление сроков Путина.

Что же до традиционно менее провластной Москвы - то здесь уже есть результаты электронного голосования: поправки поддержали 62,33% участников, против 37,7%. Результаты же традиционного голосования в столице России по результатам обработки более 96% протоколов - 66,1% "за".

При этом на одном из московских участков голосование уже признали недействительным, поскольку зафиксировали вброс протоколов.

Голосовали неделю и под открытым небом

Первое новшество избирательной кампании - то, что отдать голос можно было на протяжении семи дней.

Изначально такой задумки у Кремля не было. Она к руководству страны пришла в разгар пандемии коронавируса. Власть объясняла так: хочет рассредоточить граждан и избежать скопления людей в один день.

Некоторые комментаторы объясняли это стремлением увеличить явку. Хотя ее пытались поднять и другими классическими способами. Например, в Волгограде параллельно проводился референдум по самому актуальному локальному вопросу - в каком часовом поясе региону жить.

Так или иначе рекордной явка не оказалась. По стране она составила 65%. Для сравнения, на президентских выборах-2018 она была больше - 67,54%.

Второе новшество - также по причине борьбы с ковидом впервые в истории России избирательные участки разрешилось разбивать под открытым небом.

В первый день голосования, 25 июня, соцсети заполнили фото участков, расположенных в багажнике легкого авто, на пне срубленного дерева, на большом камне, внутри припаркованного автобуса и даже в чистом поле (фото таких участков смотрите здесь).

Несистемная оппозиция, как в Кремле называют Алексея Навального и его сторонников, резко критиковала участки под открытым небом. Так проще смухлевать с бюллетенями. На федеральных телеканалах наоборот обыграли это в свою сторону - мол, вот такая страна большая и разная, и взяли интервью у бабушек-избирательниц "участка на пне".

Один из избирательных участков на улице. Фото: Твиттер

Голосовали по Интернету

В качестве эксперимента также впервые в России отдать голос можно было онлайн. Такую возможность получили не все россияне, а только с пропиской в Москве и Нижегородской области.

Проголосовать на Интернету, через сайт ЦИК, можно было в первые шесть дней. Из зарегистрировавшихся такой возможностью воспользовались 93%. То есть онлайн-явка оказалась действительно высокой.

Те граждане, которые изъявили желание голосовать через сайт, но не стали этого делать, имели возможность физически прийти на свой участок - уже в седьмой день плебисцита.

Некоторые в качестве эксперимента пытались проголосовать и по Интернету, и физически. Но в основном таких граждан вычисляли (по крайней мере, система позволяет это делать).

Экзитполы и результаты озвучили фальстартом

Один из главных скандалов при голосовании - это озвучивание промежуточных результатов до конца референдума. Что могло повлиять на еще не определившихся избирателей.

По прошествии четырех дней голосования самое известное рейтинговое агентство России - ВЦИОМ - опубликовало данные экзитполов. Хотя впереди было еще три дня выборов. Из них следовало, что 76% граждан "за" поправки, 23,6% - "против" (в итоге "за" высказались почти 78% россиян).

Многие этим возмутились. Ведь в России, как в Украине и других странах, данные экзитполов обычно публикуют после закрытия участков. Именно так потому, чтобы озвученные сведения не влияли на голоса тех, кто еще не сделал свой выбор.

Глава ВЦИОМ выступил с объяснением. Оно было таким: рекомендации ЦИК не публиковать данные экзитполов до окончания голосования он не получал. Точно так же 30 июля выдал данные экзитполов "Фонд общественного мнения".

Дальше было больше. Вчера, 1 июля, так только на Дальнем Востоке закрылись участки, их результаты голосования стал объявлять ЦИК. Это было также впервые в истории страны.

Обычно на всех выборах в России следующая схема: в разных регионах закрываются участки, там проводится подсчет голосов, но первые цифры Центризбирком объявляет только после того, как прекращают работу последние участки на территории страны (они находятся в последнем часовом поясе, в Калининграде, +1 час к московском времени - Ред.).

В итоге получилось, что все жители России, за исключением самых дальневосточных, еще до конца референдума знали, как голосуют сограждане. С 15:00 по Москве стали объявлять итоги из Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Якутска, Уссурийска и многих других.

Глава ЦИК Элла Памфилова вынуждена была объяснить, почему ЦИК решить поступать так. Это объяснение выглядело довольно странно.

"Поскольку это законом не регулируется, мы сначала не хотели этого делать. Но оказалось, что агитация не регулируется, экзитполы не регулируются. Жизнь внесла свои коррективы. Мы решили этот процесс упростить — раз это неизбежно, лучше, чтобы вы это узнавали отсюда, из первых рук. Мы просто были поставлены перед фактом, решили, что это лучший способ. Мы не собираемся это пропагандировать, мы не будем это комментировать, пока не закроются все участки, информация висит - это ваше право этическое, хотите воспользуйтесь, хотите нет", - сказала Памфилова.

Итоги референдума. Что они значат для России и Украины?

Тем не менее, голосование за поправки можно считать состоявшимся. С таким убедительным результатом они будут имплементированы в Конституцию РФ. А значит - Владимир Путин получает право еще два раза баллотироваться в президенты.

Воспользуется ли он этой возможностью в 2024 году или нет - вопрос открытый (скорее всего пойдет). Но, как минимум, все будут знать, что он может это сделать. А значит - уменьшается вероятность дестабилизации ситуации в России, которая была бы вероятна, если б все знали, что нынешний президент уже точно не будет править после 2024 года. В таком случае, могла бы развернуться борьба между его потенциальными преемниками, а влияние самого Путина, как уходящего лидера, стало бы быстро снижаться.

Другими словами, поправки в основной закон РФ цементируют нынешний курс российской власти, продлевая и власть Владимира Путина, и в целом конфигурацию власти, которая установилась в России за последние двадцать лет.

Для Украины это означает неизменность нынешнего курса Москвы по всем ключевым вопросам отношений с нашей страной - Донбассу, Крыму и в целом политике на постсоветском пространстве. И по конфронтации с Западом, в рамках которой идет длящийся уже шестой год конфликт с Украиной.

Правда, выводы из такой перспективы в нашей стране делают разные.

"Партия войны" говорит, что нужно настраиваться на затяжное противостояние с северным соседом и становиться передним флангом НАТО (пусть даже без вступления в Альянс). Каких бы экономических потерь это нам ни стоило.

Сторонники разрядки говорят, что Украина просто не выдержит постоянной "холодной войны" с РФ, а Запад финансировать нашу страну не торопится, предлагая разве что новые кредиты - да и то в крайне сжатых объемах, которые не позволят выкарабкаться из кризисной ямы, вызванной противостоянием с Россией.

В рамках первой стратегии по Донбассу будет действовать модель "ни мира, ни войны", параллельно - продолжаться деиндустриализация страны, вызванная потерей рынков РФ, которые так и не компенсировал Запад, а также низкой инвестиционной активностью в Украине, вызванной, в том числе (хотя и не только) крайне напряженными отношениями с нашим крупнейшим соседом.

Второй путь предусматривает компромисс на базе Минских соглашений - с предоставлением особого статуса Донбасса, закрепленного в Конституции. Это открывает шансы восстановить экономику страны, интегрировав Донбасс и восстановив связи с РФ и доступ к ее рынкам.

Других путей поправки в российскую конституцию нам не оставляют - по крайней мере, после "обнуления" шансы на уход Путина из политики в 2024 году становятся совсем уж призрачными.