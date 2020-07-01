Во Всемирной организации здравоохранения дали оценку штамму вируса свиного гриппа, из-за которого, по мнению китайских ученых, может начаться новая пандемия. Этот вирус не новый и находится под контролем, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Его слова приводит РИА Новости.

"Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус. Это вирус, который находится под контролем. Мы наблюдаем за ним", - сказал чиновник организации.

По его словам, вирус, о котором написали китайские исследователи, - уже известный штамм евразийского свиного гриппа 2016 года, схожий с птичьим гриппом. И в публикации содержится информация эпидемиологического надзора за этим штаммом, в том числе, о его эволюции среди популяции свиней.



В ВОЗ добавили, что рассчитывают на сотрудничество с Китаем для дальнейшего изучения ситуации.

Как писала "Страна", о намерении рассмотреть работу китайских ученых в ВОЗ говорили вчера.

Мы также сообщали, что от коронавируса умерло больше людей, чем от свиного гриппа.