Известный врач Евгений Комаровский, который недавно сообщил об ужасающих масштабах коронавируса в Украине, раскритиковал ужесточение карантина в Киеве.

С соответствующим заявлением он выступил в эфире телеканала "Украина 24".

По мнению врача, в результате запрета работы кафе и кинотеатров после 22:00 снизить уровень риска заражения невозможно.

"Есть проблема, кинотеатр - это закрытое помещение. Интенсивность воздухообмена в кинотеатре и расстояние между людьми в кинотеатре определяет степень риска. При чем тут время суток - я не понимаю. Вот, например, кинотеатр, у него скорость обмена воздуха такая-то - мы разрешаем при такой вентиляции воздуха проводить мероприятия. Нет такой системы вентиляции - этот зал не работает. Вот главный фактор. Почему вдруг время стало обстоятельством - я не знаю как врач. Возможно, есть какие-то новые открытия киевских эпидемиологов. Почему в 18:00 кинотеатр можно открыть, а в 22:00 нельзя", - сказал Евгений Комаровский.

Также он успокоил тех, кто боялся купаться в бассейне из-за рисков заразиться коронавирусом.

"Через воду вирус не передается. Купание в бассейне многократно менее рискованно, чем любой автобус или троллейбус в городе Киеве", - сказал доктор Комаровский.

Напомним, вчера в Киеве ограничили работу ресторанов, ночных клубов и кинотеатров.

Также мы писали, что Комаровский посоветовал украинцам научиться жить с коронавирусом и выходить на работу.